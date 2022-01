El Valencia tiene un central con muy buena pinta. 17 años, alicantino, unas condiciones físicas envidiables y un futuro prometedor. Su nombre es Cristhian Mosquera y ya ha debutado con el primer equipo, siendo el «mejor del partido» contra el Atlético Baleares, que no lo digo yo, lo dijo Bordalás. En esta presentación seguiría la coletilla... « que no nos lo roben». Pues bien, el Valencia ha estado rápido y ya tiene atado el futuro de una de las ‘perlas’ del fútbol mundial. Sí, como informó SUPER, Mosquera firmará hasta 2023 y con una cláusula de 25 ‘kilos’. Bien. La apuesta no es baladí, había que hacer un esfuerzo y se ha hecho. No es para menos con esa exuberancia física, en cuanto juegue dos partidos en la élite toda Europa se va a fijar en él. Pero no es el único... Rubo, Tárrega... viene una genial hornada de defensas. Esperemos que El Plan se traduzca en idioma primer equipo y lleguen refuerzos para Bordalás pese a la discrepancia de criterios y las aguas revueltas de los últimos días. Ese debe ser el gran plan.