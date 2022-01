La plantilla está con Bordalás y con Mestalla. Está conectada en LaLiga y en la Copa del Rey más allá de si se pierde en casa contra el Espanyol y no se gana al Sevilla. Los hechos demuestran que el equipo no baja los brazos y que está metido. Por eso la oportunidad de reforzar una plantilla con muchas carencias no puede desaprovecharse. Bordalás pide un medio y un central y hay que dárselo. La grada, una vez más, salió de Mestalla orgullosa de su equipo y no es casualidad. Del corazón y de la lucha que muestran. Conscientes de que con bajas como las de Soler y Paulista, con la ausencia de un Maxi señalado más la baja de Wass, Bordalás no puede hacer mucho más. Pero hay una cosa clara. El once y la rotación son muy mejorables. Y el técnico ya ha demostrado sacar rendimiento ha cada jugador que ha llegado. Foulquier, Alderete, Hélder, Mamardashvili al inicio y solo queda Marcos André, a quien todavía hay que pedirle más sobre le césped.