Perder o ganar a veces es cuestión de pequeños detalles pero en el caso del Valencia el marcador no debe confundir la realidad que vive la entidad. El resultadismo te lleva a contrastes que poco o nada tienen que ver con la verdad. El conjunto de Bordalás de hecho necesitaba tanto los fichajes en el minuto 90, con 1-2 en el marcador, como con el 3-2. Y el final no debe condicionar una obviedad: a día 23 no ha llegado nadie. Eso no quita que el club tenga preparado un central y un medio pero sí queda claro que se llega tarde para ambas cosas. Es evidente también que el técnico pudo gestionar mejor la ventaja, que al mismo tiempo no tenía demasiado con lo que gestionarla y que nadie entiende qué pasa con Maxi Gómez. De no jugar por decisión técnica a ser uno de los ‘revulsivos’ -si así se le puede llamar- en el Wanda. El gran problema es que el equipo, que no está tan lejos de Europa, pierde semanas y se distancia de las siete primeras plazas. Por cierto... ¿para cuándo los fichajes?