Hay formas y formas de hacer las cosas y el mejor ejemplo es ver cómo dos maneras distintas de tensar la cuerda tienen un resultado diferente. Lógico. Bordalás tiene al equipo enchufado, cerca de Europa y con la plantilla en cuartos de final de la Copa y pensando en grande en esa competición. Y además de conseguir resultados, el entrenador ha sido capaz de mantener ese pulso con la propiedad por los fichajes. Porque hay una realidad que no se puede obviar. Si Bordalás hubiera estado ‘tranquilísimo’ con los refuerzos no habría hablado de la forma en la que lo ha hecho. Si Bordalás considerara que con la plantilla actual se puede conseguir de sobra el objetivo no habría dejado claro que «para crecer hay que fichar». A partir de ahí, la manera en la que lo ha hecho es espectacular y buscando siempre el bien por el colectivo y el resultado final. El técnico es exigente y eso hacía falta. Cömert lo comprobará muy pronto.