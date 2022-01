Si el Valencia no ficha a más futbolistas no será por culpa de Manu Vallejo. Si al final no viene Bryan Gil o quien sea no le pidan responsabilidades a Manu. El gaditano no tiene la culpa de nada. Si el Valencia no refuerza la plantilla con más jugadores será única y exclusivamente porque Peter Lim no ha querido invertir y porque ha permitido que el Valencia sea el colista de la Liga del ‘Fair Play Financiero’ con sólo 30 millones de euros para salarios. El Valencia de Meriton ha pasado en tres años de tener un Fair Play de 160 millones a solo 30 millones. Esa es la realidad. Lo otro es ruido. Meterle presión a Manu no es justo. El jugador se ha ganado el derecho a tomarse su tiempo, a valorar las opciones que tiene encima de la mesa, a descartar las que no le convencen y a elegir la que considere mejor para su futuro. Es un momento importante en su carrera y no quiere equivocarse. Todos lo haríamos así. Ojalá venga Bryan. Y ojalá Manu acabe jugando donde quiere. Se lo merece.