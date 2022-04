El Valencia ha realizado hasta tres comunicados para tratar de mostrar claridad y por el camino ha hecho todo lo contrario. En el primero anunciaban los dos criterios para asistir a la final de Copa e informaban -algo lógico eso sí- de que tenían poco más de 20.000 entradas en su poder. En el segundo explicaban que ponían a la venta las 17.497 ‘famosas’ en las que omitían la palabra abonados de manera deliberada para tratar de callar los rumores que apuntaban a las muchas entradas que no iban para los socios. El último, el de ayer, para aclarar algo que ya se sabía desde hacía días y en el que no decían absolutamente nada. Ni tan siquiera había transparencia para saber cuántas de esas entradas van a cada ‘grupo’. Por mucho que dentro del comunicado ponga que muchos de ellos también son abonados. Algo que no tiene por qué ser mentira pero que genera ciertas dudas. En definitiva, el éxtasis de la final de Copa deja una previa larga con otra mala gestión por parte de la propiedad y una muestra más de que entre ‘trampa’ y ‘trampa’ el aficionado es la gran víctima.

PD: Lo de que hay más entradas para abonados que en 2019 no es indicativo de nada. Estaba mal entonces y está mal ahora.