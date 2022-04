El comunicado del Valencia despeja pocas dudas. La única, si es fiable, es que el club no está en venta. A partir de ahí sobre el nuevo estadio se apunta a los políticos y otras cuestiones a los medios de comunicación. Un calco a lo que dijo Tebas, presidente de LaLiga, hace solo dos días para salir en defensa del Valencia CF. Bueno... de LaLiga impulso y esas ayudas con el fondo CVC. Sin embargo, en torno al Nuevo Mestalla aparecen muchas dudas y la primera de ellas es qué quiere Meriton. El club quiere mantener todos los beneficios urbanísticos y lo entiendo. De hecho es comprensible que busque el beneficio económico y que el impacto sea el menor posible. Hasta ahí todo correcto. Pero la duda, la gran duda, es saber a qué se compromete. Porque el Valencia ha conseguido en su presión a los políticos, en sus despejes hacia cualquier punto que no sea su ombligo, que la sociedad valenciana no sepa a qué se compromete de esos requisitos firmados en la ATE inicial, ni tampoco los plazos del proyecto actual. Uno de ellos, por ejemplo, es saber qué pasaría con el tercer anillo. Entiendo, como ha pasado en otros estadios, que los plazos obliguen a tener una parte ‘desierta’ mientras se construye la fase inicial. Ahora bien... ¿Meriton ha dejado claro cuándo terminaría esa última fase? ¿Qué tiene que pasar para alcanzar el máximo de asientos? Es una de las grandes dudas sin resolver.

Copa y Europa El empate en La Cerámica abre de nuevo una puerta a la séptima plaza. Esa que parecía cerrada tras el empate en casa contra el Cádiz. Sin embargo, la competición es dura, larga y en Vallecas no se puede fallar. En definitiva, la historia del Valencia impide ‘celebrar’ una séptima plaza como un éxito, pero la realidad a la que ha llevado Meriton al club obliga a mirarlo como el ‘gran’ objetivo. Siempre detrás del título de Copa. Lógico.