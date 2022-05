El partido de San Mamés deja claro que el Valencia no va a dejarse llevar, que compite haya o no haya nada en juego, que le cuesta Dios y ayuda atacar, que tiene un porterazo para rato mientras Meriton no diga lo contrario, que los inventos con el ‘6 ‘mejor con gaseosa, que no hay mejor central en el mercado nivel Valencia que Alderete y, por encima de todo, que hay mucha gente en Bilbao que aún no ha superado la eliminación de Copa. Los pitos a Paulista por perder tiempo cuando realmente estaba lesionado fueron vergonzosos. Por no hablar de los insultos a Bordalás. Igual de triste fue la encerrona al técnico en sala de prensa. De las cinco preguntas de los medios vascos, cuatro fueron acusaciones de ‘antifútbol’. La primera, risitas al hablar de los cánticos contra Bordalás. La segunda, que si equipo «bronco». La tercera, un clásico. Las pérdidas de tiempo. Y la quinta: «¿Si hay una corriente contra el Valencia, no se plantea que sea por algo?». Al Valencia y a Bordalás se les está faltando el respeto. Se nota también en los arbitrajes. ¿A qué espera el club para salir a defenderlos?