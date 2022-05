Anil respondió a los audios de SUPER con una autoentrevista. Meriton en estado puro. Dice el presidente que no hay códigos. Ni límites. Habría que recordarle que mandó a callar a la afición, que no tiene reparo en mentir a la cara a las instituciones («Gracias, gracias, gracias») y que estaría dispuesto a chantajear a un capitán como Soler por irse «gratis». Algo que no va a pasar. Si Carlos se va del Valencia quiere que sea dejando dinero. «Si al final no llegásemos a un acuerdo hay dejarlos seguir con sus sueños», decía ayer. Anil sigue sin entender nada. El único sueño de Soler y Gayà siempre fue levantar títulos y jugar la Champions con el Valencia. Este periódico nunca les haría ni les hará «daño», como él dice. Entre otras cosas porque los hemos visto crecer desde que eran niños. Desde hace muchos años. Cuando Anil ni siquiera sabía qué era Mestalla. Murthy no está para dar lecciones. Por suerte, ya nadie le cree. No tienen credibilidad. Ni respeto. Se creen por encima de todo y de todos.