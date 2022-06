Despedida con una conclusión muy clara

Partiendo de la base de que personalmente no me gustó la rueda de prensa de Bordalás porque no fue fiel a su forma de ser en esta temporada, la sensación es que las redes sociales están distorsionando absolutamente todo.

Una cosa es mi opinión, repito contraria a la forma del técnico alicantino tras su despido del Valencia, y otra la de señalar al que no piensa como uno quiere. Eso desvía el debate del objetivo principal: ganar la partida a Meriton. Al Valencia se le defiende en días como el del 21 de mayo, donde el valencianismo salió a las calles para apuntar a Meriton. Y ganó. Y el valencianismo debe seguir mostrando esa unión por hacer frente a una propiedad que se sigue riendo del escudo y de la grada de Mestalla. Que el técnico habría estado mejor explicando qué sucede dentro del club y es necesario. Sí. Que me gusta más el estilo Prandelli e incluso el de Marcelino en su salida que el de Bordalás. También. Pero el centro de la diana es otro: Meriton Holdings.