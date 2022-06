En el fútbol dos y dos sí suelen sumar cuatro

El gran problema del Valencia CF es haber perdido dos temporadas. Los últimos mercados de fichajes han sido insuficientes y la realidad es que Betis, Villarreal o Real Sociedad, equipos que hace no tanto estaban lejos de tu estatus, han adelantado al conjunto de Mestalla en cuanto a gestión de club, estructura e incluso a equilibrio en la plantilla. El propio Gattuso reconocía en rueda de prensa que hay que buscar equilibrio y que es importante acertar con algunos de los fichajes. Parece algo banal pero es obvio que no se puede desaprovechar un nuevo mercado. Un nuevo año sin acceder a puestos europeos sería un golpe casi definitivo para quedarse muy atrás. Por todo eso, la plantilla no solo debe tener un once competitivo sino muchos jugadores titulares. Un buen abanico de opciones, algo que en los últimos años ha sido inexistente. Y teniendo en cuenta esto resulta peligroso vender a tus mejores hombres y no ganar demasiado con el cambio.