Benvenuto all’inferno!

El banquillo de Mestalla es infinitamente más pirotécnico que Gattuso. Entiendo y comparto la pizca de esperanza que el valencianismo ha sentido con el nuevo entrenador, pero ya no estamos para bromas, y en circunstancias normales ningún director deportivo con conocimiento de causa hubiera contratado al preparador italiano. Mendes lo ha traído porque no tiene mercado ni en su país, donde pasó de futbolista con estrella a técnico estrellado. Como el agente luso es capaz de vender escobas en el desierto, ha encontrado en el club de Lim su bazar particular.

El problema del Valencia no está en el banquillo, ni tampoco en la reactivación efectiva de una secretaría técnica solvente. Lim es el auténtico quebradero de cabeza de una afición que ha dejado claro que ya no confía en su proyecto, en el caso de que lo tuviera, ni deportivo ni social. Es más, continúa jugando al despiste. Para despejar a córner el desmantelamiento de la actual plantilla, se inventa una reactivación del nuevo estadio. Pero no cuela. Como después de tanto tiempo seguimos sin saber para qué Lim se compró el Valencia, al menos su nuevo portavoz debería decir que va a pasar con Soler, Gayà, Guedes, Guillamón y el resto. Bueno, quizás sería mejor que nos dijeran quienes se van a quedar, y parece que la opinión de Gattuso no contará para nada, y con esos mimbres parece muy difícil construir un equipo competitivo mejor. Por tanto, seguimos sin un relato creíble por parte de la propiedad del Valencia, y seguramente es porque no existe. Contra eso no vale otro paripé de discurso motivador de un Gattuso en horas bajas, sobre el centenario de Mestalla y otras chorradas comunes. Lo mejor que podría hacer el entrenador es contar la verdad de por qué ha aceptado la oferta de Lim y si su agente forma parte del accionariado de Meriton. Luego estaría bien que confirmará si todas las nuevas incorporaciones vendrán de la mano de Mendes, lo que limita el mercado y también deja a la intemperie la cantera. No dudo de la capacidad de Gattuso para aguantar la presión, pero espero que le hayan explicado bien que el pueblo de Mestalla no está para trucos pirotécnicos, entre otras cosas porque las tracas forman parte de la esencia de la afición. La verdad es que el Valencia de Lim está subido en una montaña rusa con las puertas bloqueadas, de la que solo se puede salir con la entrada de aire nuevo en el accionariado. Mientras tanto, esta temporada que empieza en pocos días se va a convertir en otro periodo de tinieblas.