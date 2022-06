El fútbol, como dice el tópico, va de que la ‘pelotita’ entre. No hay otra. Y para mejorar tus opciones de ganar siempre es más fácil tener a buenos futbolistas. El problema en el Valencia es que esas opciones se reducen por un problema económico que se lleva arrastrando demasiado tiempo. Y sí, el Sevilla ha tenido que vender a Diego Carlos y seguramente también venderá a Koundé. Pero hay un plan. En un año pueden no entrar en Champions o tener una mala temporada, porque en el fútbol nunca se sabe, pero hay un plan. Lo mismo pasa en el Atlético de Madrid. Mientras, un escalón por debajo está Betis, Real Sociedad y Villarreal. También con su plan. Con ideas claras y definiendo su temporada. Saldrán futbolistas pero no se debilitarán en exceso. Y el gran problema en Valencia es que en la plantilla de la 2021/22 ya se necesitaban un buen número de futbolistas que subieran el nivel y ahora además saldrán, salvo sorpresa, los mejores de este curso: Soler y Guedes.