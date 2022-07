El paso adelante con el campo lo tiene que dar Lim

Layhoon salió este viernes del Ayuntamiento contrariada y hablando del «paso atrás» que habían dado en la reunión. Y yo me pregunto: ¿Por qué no se plantean dar pasos hacia adelante de una vez y finalizar por fin este culebrón? El Valencia necesita urgentemente dinamizar su economía, podría hacerlo con el estadio y sigue tratando de recortar compromisos a lo pactado con la administración. El club tiene en su mano la posibilidad de explotar suelo de mucho valor y un respaldo económico provisto por CVC que dejan la finalización del estadio a tiro de piedra. Solo falta un empujón y ese lo tiene que dar el mismo Peter Lim que prometió en su momento un campo de cinco estrellas. El hecho de no darlo denota una falta de compromiso y una desidia muy alarmantes y que explican a la perfección el hartazgo social con el mandato del singapurense. Que se dejen ya de tácticas y enredos, que la solución está en manos de Lim y si no la da, es porque no quiere.