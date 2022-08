La primera ola de calor en Mestalla está lista

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así pasa con la afición del Valencia. Cuando no está contenta con el equipo hace mucho frío sobre el césped de Mestalla. Pero, como el 99% de las veces, nunca falla. A 12 de agosto, con temperaturas cercanas a los 40° y en otro año sin grandes fichajes, ni Europa, ahí estaban los 8.500 valencianistas que quisieron darle el primer empujón al equipo. Desde que pisó la ciudad, en la cabeza de Gattuso hay una idea muy clara: la historia no se compra y para que una afición encienda su «fuoco» el equipo tiene que darle algo y no viceversa. El valencianismo demostró que está activo y, de paso, la vergonzosa sanción a Gayà ha terminado de prender la mascletà en pleno verano. Si alguien sabe de ambientes calientes ese es Rino, que mañana ya tendrá que ser el ‘león’. Toca apretar los dientes y devolver a la gente ese cariño recibido ayer. Ya lo dijo Jaume: «Cuando decimos que tenemos la mejor afición del mundo, sabemos lo que decimos». Amén.