Mendes es el amo

El cierre del mercado confirma dos cosas. La primera es que Peter Lim engañó a Amadeo Salvo. La segunda, y quizás más importante, ratifica a Jorge Mendes como la pieza clave de Meriton. Todo lo que pase en el Valencia responde a un guión bien planificado por el agente portugués para que Mestalla sea el campo de entrenamiento de su potente escuadra de futbolistas. Ni la mejor transacción del fútbol moderno, ni un puesto asegurado en la Champions, como cantaron los agentes comerciales de Lim.

Estaba escrito que Guedes, Soler y Gayà iban a salir. Nos equivocamos con el capitán porque, pese al interés de Mendes de sacarlo del Valencia, el de Pedreguer ha hecho todo lo posible por quedarse. Esa es la gran noticia del verano. Sobre las llegadas, mejor esperar, aunque supongo que Cavani debió alucinar el lunes cuando Mestalla lo coreó como un ídolo sin todavía estrenarse. Supongo que Maxi y Bossio ya le habrán advertido sobre nuestra tendencia pirotécnica. Así que espabile cuanto antes, no sea que pasamos de la mascletà a la cordà.

Escribí aquí también que Jorge de Frutos jugaría en el Valencia y se ha quedado en Orriols. No entraré en el detalle de aquella opinión, solo desearle suerte para el ascenso a él y su equipo, pero las desavenencias entre su agente y Mendes, así como la salida de Bordalás han impedido que se vista de blanquinegro, y lo lamento porque me parece un futbolista que le hace falta al Valencia.

Celebro la vuelta de Ilaix porque al final de la pasada campaña ya estaba muy bien adaptado y sus prestaciones prometen. Sobre el papel, el equipo ha bajado dos escalones respecto a la temporada pasada y ha subido con Gattuso en el banquillo. No hay que ser catastrofistas porque el Valencia no debe sufrir, pero tampoco triunfalistas. La realidad es que el conjunto de Lim y Mendes no está para aspirar ni a la Conference League.

Me gustó el partido del Valencia ante el Atlético, con un resultado que desprestigia a LaLiga e insulta al fútbol. Supongo que esa intensidad de juego y concentración son el santo y seña del técnico italiano. Se lo agradezco de antemano, porque al menos no nos aburriremos.

Sobre el futuro del club, está claro que mientras Meriton sea el máximo accionista, el equipo no jugará en Europa y el nuevo estadio no ser terminará. Y los culpables de eso siguen sin pedir perdón uno, y el otro sin devolver la medalla.