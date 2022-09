Normal que Gayà se canse de la renovación

A Gayà le preguntaron por la renovación en su rueda de prensa con la selección española. El capitán, visiblemente cansado de tener que responder siempre lo mismo aseguró: «Siempre lo he dicho, no hace falta que lo repita cada vez». Lim sabe lo que piensa. Y Layhoon. Y la afición. Lo sabe todo el mundo. Normal que José se canse de decir eso de que «quiero seguir muchos años». Lleva desde principios de 2020 hablando de su renovación. El club se dirigió al jugador antes de la pandemia para transmitirle su voluntad de premiarlo con una mejora de contrato. Por unas cosas o por otras, el club aún no ha sido capaz de cerrarla. Casi tres años después (sí, tres años), las negociaciones están abiertas. Por medio, tres presidentes, cinco técnicos, una pandemia, una Eurocopa y muchas horas de dedicación como capitán dentro y fuera del campo. Ojalá de la reunión de Singapur salga la firme voluntad de cerrarlo ya. Cualquier cosa que no sea renovar a Gayà antes del Mundial será un fracaso. Y un peligro.