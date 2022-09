Hoy le toca a José Luis Gayà. España se juega la Final Four de la Nations League en Portugal y el capitán del Valencia tiene que estar en el once titular de la selección española. Es su oportunidad perfecta (y merecida) para sacar su mejor fútbol, acabar de convencer a Luis Enrique en clave Mundial y desenchufar definitivamente la maquinaria que continúa pidiendo a los Marcos Alonso, Cucurella, Grimaldo y compañía. Quizás todos esos no sepan que la Roja nunca ha perdido con Gayà en el campo. Van 17 partidos desde 2018 y ninguna derrota. Doce los ganó y cinco los empató.

Y algunos fueron de máxima exigencia como la doble confrontación contra Alemania o los octavos de final de la Eurocopa frente a Croacia. Yo de Luis Enrique lo tendría muy claro. Gayà es garantía de éxito para España.