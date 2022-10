A mí me gusta mucho más el actual Mestalla

Vaya por delante que esta opinión no tiene la intención de enrolarse detrás de ninguna campaña. No creo que sea posible ni positivo ya no mudarse al Nou Mestalla. A partir de ahí, esto no me lo callo más: el actual me gusta infinitamente más que lo que se está proyectando.

Para empezar porque el nuevo tiene una fachada que le da un aspecto inacabado con el esqueleto al aire y porque la horizontalidad de las gradas, si bien más cómodas, significa estandarización, pérdida de personalidad y de poderío acústico. El estadio actual es diferente, cargado de significado, de tradición y con unas características estructurales que lo hacen único. Hace unos años la BBC publicó un estudio en el que ubicó a Mestalla como el séptimo más intimidatorio del planeta y lo cierto es que la mayoría de rivales sucumben a la presión de sus inclinadas y verticales gradas. Si por mí fuera no nos marcharíamos nunca, pero las obras del nuevo no pueden seguir más paradas. Por el club y por la ciudad.