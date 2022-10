¡Caray, Marcelino!

Marcelino García Toral es mejor entrenador que persona. No pasa nada porque la grada juzga solo el juego y el resultado del director de orquesta, nunca su calidad humana. El Valencia de Marcelino era competitivo y ganó la Copa del 2019, el último trofeo de la entidad. Tres años después, el técnico asturiano confiesa en la prensa inglesa que «la directiva» le pidió que intentaran «no ganar la Copa». Puede que tenga razón, porque en aquel momento «la directiva» era Anil Murthy, el segundo peor presidente de la historia blanquinegra después de Amadeo Salvo, pero ha tardado mucho en contarlo. Tuvo dos grandes momentos para confesarlo. Cuando fue destituido primero, y luego este verano cuando Lim tuvo a bien cargarse a Murthy tras las grabaciones desveladas por Superdeporte. Ahora suena un poco a resentimiento en diferido.

Gattuso tiene todo para ser un buen entrenador y hasta el momento me parece mejor persona que Marcelino. Al menos más sincero. A mí también me gusta mucho el viejo Mestalla, y tal como están de complicadas las cosas con el nuevo estadio, creo que debería organizarse algo en ese sentido. Algunas de las mejores plumas del valencianismo ilustrado ya han escrito que la mejor memoria para reivindicar el centenario de Mestalla sería conservarlo tras una profunda remodelación. Ahí dejo la pelota para quien quiera rematarla. El técnico calabrés ha conectado bien con la afición porque habla claro, así que sus declaraciones públicas tienen mucho interés, pero que no olvide que lo importante es que el equipo gane, porque tras el partido en Pamplona vienen unos partidos decisivos antes del parón del Mundial, con Elche en casa, visita al nuevo Sevilla de Sampaoli y doblete en Mestalla primero con el Mallorca y luego el Barça.

Por cierto, Braulio Vázquez también es como Marcelino, un buen profesional, pero una pésima persona, y Jesús, como todos los hijos, nada tienen que ver con el carácter del padre. El lateral izquierdo me parece un jugador con mucho potencial y sería injusto juzgarlo en función del infausto recuerdo de Braulio, quien pensó que el Valencia era su pequeño cortijo. Nunca ha tenido ojo para elegir su entorno, pero su trabajo en Osasuna lo relanza como un buen director deportivo. Braulio fue quien le hizo la cama a Unai Emery en el Valencia, y hasta ahora no he conocido mejor gente que Emery, que además es uno de los mejores entrenadores de Europa.

Rodearse bien siempre ha sido una asignatura pendiente en el fútbol, en general, y en el Valencia en particular, algo que le pasa a Juan Martín Queralt, pues para los que tenemos memoria, hay que recordar que desde Torino salieron grandes elogios a Aurelio Martínez cuando maniobraron para ponerlo en la Fundación VCF, después de darse cuenta de que lo del juez no podía ser. Por cierto, ¿Martínez todavía forma parte de esa tertulia?