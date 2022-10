Ha pasado un mes desde que Gattuso pidió la renovación de Lato en la reunión de Singapur. Desde entonces, ni contactos con sus agentes (y eso que son los mismos que Gayà), ni propuesta económica, ni de años, ni de nada. Toni escuchó al italiano en rueda de prensa decir que «la pelota está ahora en el tejado de los jugadores», pero la realidad es que a dos meses y medio para tener la libertad de negociar con cualquier otro club (1 de enero) sigue sin oferta del Valencia. Lato se merece una llamada urgente del club. La misma por ejemplo que sí le han hecho a Diakhaby. No es justa esta indecisión ni esta incertidumbre con su futuro. El club no puede permitirse el lujo de dejarlo escapar. Y no vale un contrato para salir del paso. El Valencia tiene que apostar de verdad. Y rápido. De momento, ya hay dos equipos del fútbol europeo (el Ajax y el Bolonia como ha publicado SUPER) que van muy en serio. No serán los últimos. Lato a sus 24 años es un chollo y a coste cero más todavía.