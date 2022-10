Corona, el estadio y la figura de Gattuso

La rueda de prensa de Corona y Javier Solís era necesaria. Más allá de creer o no el contenido total de la misma, si se pide al club que abra sus puertas, cuando lo hace hay que aplaudirlo. Aplaudirlo porque no era habitual hasta ahora, no porque no sea lo correcto. La realidad es que el Valencia sí ha cambiado en algunas cosas, aunque es cierto que mejorar lo que hacía Anil Murthy era tan sencillo que sin hacer nada ya no se estaba haciendo nada mal.

Corona se ha ganado cierto respeto después de mucho tiempo con el eco de lo poco que contaba para el club, pero la llegada de Gattuso ha cambiado todo. La realidad es que al italiano le encaja y le gusta trabajar con el secretario técnico. Y visto lo visto, si Gattuso está de acuerdo, la decisión debería ser correcta. Aunque hay que reforzar todavía más esa parcela. Mientras, sobre el césped, el Mallorca será la clave de todo. Si se gana volverá la ‘tranquilidad’, que no euforia. Un empate sería un nuevo drama.