Más coherencia, por favor

Todavía no sabemos si el indisimulado propósito de Anil Murthy de aprovecharse del Valencia era personal, contaba con el beneplácito de Peter Lim o iban a medias. Pero oyendo al capitán Gayà en su acto de renovación, parece que hasta el más creyente blanquinegro de la plantilla estaba dispuesto a irse si seguía el segundo peor presidente de la historia de Mestalla. Un vídeo y una puesta en escena no parece suficiente, el valencianismo todavía espera un acto de contrición.

Está claro que las formas de Layhoon Chan son más diplomáticas, aunque desde mi perspectiva no ha cambiado lo sustancial. Estamos a finales de octubre, y el nuevo estadio sigue parado e incluso con más derivadas jurídicas y burocráticas que van a retrasar mucho más reiniciar las obras y su inauguración, eso sin citar las peores perspectivas económicas de recesión mundial. Pero lo más preocupante es que el club sigue siendo el único de Europa sin un director deportivo.

Miguel Ángel Corona habla por primera vez en tres años sin aportar mucho criterio a la estructura futbolística del Valencia, pero se le entiende todo. Confirma que no se busca director deportivo, claro, porque es Jorge Mendes. Al intermediario luso no le hace falta el cargo, ni hablar con los jugadores de la plantilla que no son de su empresa, ni negociar con otros agentes. Él y Lim hacen y deshacen a su antojo.

Lo mismo pasa con el portavoz Javier Solís, un nuevo ariete para regatear el enredo urbanístico planteado por unas administraciones que también se lo deben hacer mirar, porque si, en vez del Valencia, se tratara de una multinacional del motor con sede en cualquier punto cardinal, cuanto más lejos mejor, seguro que estaría todo claro desde hace tiempo.

Así que las únicas palabras que me interesan son las de Gattuso, porque se acercan a la realidad del equipo. Al técnico calabrés se le entiende mucho cuando habla y tras ese desarmado punto del martes en Sevilla, quedó claro que el equipo necesita mejorar y que sigue en proceso de formación. Vamos, que en la jornada once del campeonato, ante el Mallorca, el Valencia sigue de pretemporada, y eso, como sabe el entrenador, no es nada bueno.

El encuentro de esta tarde no debería ser complicado, pero con un equipo con tantos vaivenes nunca se sabe, lo que sí que está en la mano de Gattuso es disputar las segundas partes con criterio. Ya sabemos que el banquillo es muy corto, pero los partidos duran más de 90 minutos, y lo importante es el resultado final, no el ímpetu como se empieza. Hay que resistirse a que triunfe la mediocridad.