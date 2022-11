Siempre soñé con ser Hugo Guillamón y Gayà

El recuerdo del Mundial de 1998 es el primero que viene a mi memoria. El España-Nigeria, adiós en la primera fase y la sensación de que estábamos demasiado lejos de todos. Pero esa sensación casi que daba más fuerza a la ilusión de crío de bajar al parque y ponerse a chutar y chutar durante horas imaginando jugar un Mundial y ser protagonista de algo grande. Al final aquel sueño quedó en nada, como el de miles de niños. Ahora esos ‘chavales’, que lamentablemente no copan las calles como sí hacíamos los de mi generación, ven la lista de Luis Enrique y no lo valoran en exceso. Golpe de realidad el que me dieron ayer cuando pregunté a algunos de ellos cuál es su primer Mundial en el recuerdo y me contestaron... ¡el de 2010! El triunfo en Sudáfrica dio paso a decepciones posteriores, pero la sensación antes de Catar es distinta a la de Rusia. Y más con Guillamón y Gayà. Qué alegría da verles disfrutar de lo que algún día soñamos muchos. Ojalá vuelvan con la segunda estrella.