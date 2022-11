Los registros nos harán recordar el Gran Premio de Sao Paulo por ser en el que George Russell consiguió, finalmente, su primera victoria. Ganó el inglés y lo hizo de forma imperial: se adjudicó también la calificación sprint y logró que en ningún momento desde dentro de su equipo se cuestionara su liderato frente al todopoderoso Lewis Hamilton. Mercedes, aunque ya a final de temporada, saca los dientes con un sublime doblete que anuncia lo que pueden lograr en 2023 y le dan un repasito a Ferrari al que ya le respiran en el cogote por el subcampeonato.

Y si bien los anales nos recordarán el éxito de los de la estrella, a nosotros la cita brasileña nos quedará en la memoria por la espléndida actuación de los españoles. Sainz se subió al podio con la ayuda de un safety car y dejó claro que ahora sí, ya entiende cómo llevar el Ferrari de la nueva reglamentación. Alonso firmó un quinto que sabe a gloria por las dificultades extra con las que el ovetense compitió este fin de semana. Fernando, con un pie y medio fuera de Alpine y con ya con ganas de aterrizar en Aston Martin, tuvo que sufrir el ímpetu de su compañero Ocon. Los dos acabaron fuera de los puntos en la clasificación al sprint y saltaron chispas en las redes sociales. No queremos ni imaginar cómo fueron las reuniones en Alpine después del desastre que llevó a los dos compañeros a tocarse en dos ocasiones. En la carrera Alonso, también gracias al safety, acabó quinto. Quizás su premio más importante fue conocer el tirón de orejas que se llevó Esteban por la radio para que no la volviera a liar. Ocon, que tiene en sus vitrinas la victoria de Hungría 2021, parece haber olvidado que no lo habría logrado sin el apoyo de Alonso. Mal gesto el del francés.

Pero siempre te puedes encontrar un necio más necio y ese fue Verstappen. Su carrera en Brasil estaba arruinada desde el toque con Hamilton. Le era imposible ganar. Ese chico que obtuvo su primer título gracias a la batalla de Pérez con Hamilton al final de la pasada temporada, fue tan mal compañero que no dejó pasar a Checo para que el mexicano se asegurara el subcampeonato. Y no fue que no se lo pidieran por la radio desde su equipo. Todo un imbécil.