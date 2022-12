En busca de la referencia perdida

Afuego lento. Así está cocinando el Levante hasta el momento sus partidos y también el que esperemos sea camino al ascenso. Escribía hace justo una semana sobre la importancia de sumar los seis puntos que iban a jugarse en el Ciutat. Ante el Málaga se cumplió la primera parte del trato, pero frente a la Ponferradina no se ha llegado al pleno.

Fue una lástima porque el Levante creo que jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y generó suficientes ocasiones para haber conseguido un gol que además hubiera dado un salto moral importante en la clasificación al igualar en la segunda plaza con Burgos y Alavés. La efectividad lastró y el cuadro del Bierzo, que vino a jugar su particular choque, feo, pero para nada discutible rascó un punto en su lucha por un objetivo diametralmente opuesto.

Con un trecho ya importante recorrido queda todavía más de la mitad, un mundo. El Levante compareció al duelo de ayer sabiendo lo que habían hecho sus rivales directos. Más allá de mirar sus resultados crearse una presión propia a estas alturas no es lo mejor y sinceramente creo que no se dio. Lo que se vivió en el Ciutat fue uno de los muchos partidos que estamos viendo esta campaña. Rivales muy cerrados y que exhiben sin tapujos sus armas de frenar el ritmo con faltas y más faltas, así como pérdidas de tiempo que desesperan al personal. Es el guion que ya sabíamos. La connivencia arbitral desgraciadamente también va implícita y su nivel jornada a jornada también nos demuestra el porqué muchos de ellos jamás podrán estar en Primera División.

Aunque estos últimos dos partido han dejado más connotaciones positivas que negativas sí que es verdad que uno de los debes de este año está siendo la referencia goleadora. Sin Roger en el club, futbolistas como Wesley, Bouldini, Soldado o incluso Cantero no terminan de tener ese rol y sobre todo esa capacidad goleadora que todo equipo añora y que por ejemplo sí tenía con el hoy jugador del Elche. Desconozco cómo acabará el curso pero ahora mismo es difícil que algún futbolista sume más de diez goles y esto a la larga penaliza y sobre todo complica resolver partidos como el de ayer. Cierto es que hay jugadores en segunda línea con cualidades para anotar. De Frutos, Brugue, Montiel, Iborra y Campaña son alternativas de solvencia, pero no ha de recaer sobre ellos esa responsabilidad. Calleja tiene ahí una misión que no es fácil, pero que si la logra resolver podrá dar un impulso grande de cara al objetivo. El esfuerzo de los delanteros está siendo grande, pero su desatino le quita brillantez, hay que pedirles algo más, y es lícito hacerlo.

El lunes llega un duelo de órdago en Vitoria. Las dos últimas jornadas han enseñado a los de Luis García Plaza que la categoría de plata no entiendo de favoritismos, presupuestos o plantillas. Dos derrotas que le han arrebatado el liderato y que hacen el partido cobre tintes de grande sin olvidar que antes de cerrar el año esperará el Eibar en el Ciutat. Vuelven a ser dos encuentros para dar un golpe de autoridad y que queramos o no mostrarán la enseña del equipo en su lucha ante un igual. Casi nadie ya recuerda el último traspié sufrido el día de la Comunitat ante el Racing. Superado aquel episodio el bloque se ha rehecho y se ha ido haciendo fuerte pero esa inercia sigue amenazada por una categoría que no va a regalar nada a nadie, así que es momento de lucir galones y evidenciarlos en el verde. Otras dos jornadas para valientes y en las que las concesiones no son admitidas.