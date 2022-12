Pon un Amrabat en tu equipo

Entre la traición de Luis Enrique a Gayà, la eliminación de España y las jornadas maratonianas de partidos del Mundial, hemos llegado a mediados de diciembre y el Valencia no tiene ninguna operación avanzada por ningún futbolista. El mes de enero se echa peligrosamente encima y el club necesita reforzar la plantilla. Especialmente en el centro del campo con ese mediocentro defensivo que nunca llega. No será Sofyan Amrabat (35 años) porque su cotización se ha disparado al convertirse en una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo, pero ese es el perfil. Despliegue físico, jerarquía y liderazgo, capacidad de trabajo y sacrificio, orden táctico y veteranía (galones) para compensar la juventud de la plantilla del Valencia. No hace falta que sea la octava maravilla del mundo técnicamente. Porque ya la tienen los Hugo Guillamón, Yunus o André Almeida. Gattuso necesita sí o sí ese ‘6’ que haría mejor a todos y ayudaría a encontrar ese equilibrio en el juego que es la gran asignatura pendiente del equipo en los primeros meses de competición. Valencia, pon un Amrabat en su equipo.