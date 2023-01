Estirando de la cuerda

Gattuso no ha llegado a romper la cuerda y es posible que no lo haga nunca por lealtad. Pero habla claro. Muy claro. Tanto o incluso más que sus antecesores, por mucho que él no tire con bala o que siempre tenga la coletilla de que respeta las decisiones del club. Volvió a hacerlo ayer cuando destapó el secreto a voces de que a Meriton le cuestan un mundo los fichajes. Camino de la tercera semana del mercado de enero, todavía no ha llegado ninguno. Y eso que el entrenador, haciendo de director deportivo, ha propuesto a «cientos» de ellos. Jugadores que hacen falta, también para que la camiseta y el balón pesen menos.

Y para los que le dicen que no hay dinero, que es donde realmente está el meollo de la cuestión. Igual que en verano, cuando Rino empezó tirando por lo alto, todo apunta a que tendrá que volver a bajar el listón. La duda es cuánto. Por eso, cada vez que se escucha la manida frase de «no fichar por fichar», en realidad lo que se está diciendo no es ninguna perogrullada. A tres puntos del descenso, los cerca de ocho millones libres del fair-play, con el beneficio incluso que deja la renovación de Diakhaby, permiten sobre el papel mucho más de lo que se está haciendo. Aunque ha dejado de estar de moda, se trata otra vez de aquello del consenso. Un entendimiento que debería haber visto la luz mucho antes porque lo que cuesta y mucho de entender es que las palabras del entrenador sean un 17 de enero. A estas alturas deberían estar meridianamente claras las cosas. En especial que no se inicie una gestión como la de Januzaj cuando hace cuatro días se dijo (y no ha cambiado nada) que los refuerzos que vengan tienen que hacerlo con minutos en las piernas. O que se vaya de la mano en casos como el de Lato, por el que da la sensación de que el míster no ha tirado la toalla cuando insiste en la buena consideración que tiene de él. Bochornoso Lo ocurrido con el VAR en el Cádiz-Elche y el cambio de designaciones arbitrales, entre ellas para el Levante UD hoy, es una muestra más del lamentable estado del arbitraje y del desastroso protocolo para el uso de la tecnología.