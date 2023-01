Comer bien antes de la Copa

Hace tiempo que no salgo, tengo que reconocerlo. Antes era de los que salían jueves a Rumbo, viernes a Woody y el sábado a Bananas y aguantaba el ritmo como el que más, pero eso queda ya muy lejos. Ahora tengo que focalizar en lo importante que es alimentarme bien y comer como toca antes de salir. Sobre todo si voy a tomar una copa. Porque si no lo hago me sube enseguida, me pega mal y puede que caiga. Y yo lo que quiero es divertirme con esa copa, no pasarlo mal.

Pues eso es un poco lo que le pasa a este Valencia CF. Si quiere disfrutar de la Copa, tiene que sacar adelante lo que realmente le da de comer: La Liga. No nos engañemos. Lo que da de comer al Valencia CF es la Liga, porque con la competición liguera sabemos que se puede tener más opciones de llegar a Europa y es entonces cuando empieza a cuadrar todo. Por ello, no hay que descuidarla ni un instante. Y es que la Copa ha de ser un extra, una motivación, una ilusión pero nunca el único objetivo. Ya lo comprobamos la temporada pasada donde el all-in a la Copa del Rey no salió bien. Vale que muchos me diréis que unos penaltis nos privaron de ello -y no os faltará razón-, pero tampoco me falta a mí dejando claro que el equipo se dejó llevar en liga pudiendo haber peleado como tocaba por jugarlo todo a una carta con la Copa. Y, ojo, está muy bien lo de “Bronco y Copero” pero eso ha de ser más una actitud que algo como para tomárselo de manera literal. En las últimas décadas el Valencia CF siempre ha priorizado la Liga por encima de la Copa -no hablamos de tirarla, sino de anteponer- porque el principal objetivo siempre ha sido meterse y asegurar Europa. Algo que siempre pasaba por estar entre los mejores de La Liga. Por eso el partido de esta noche es fundamental y va a marcar la tendencia de lo que venga luego. Más allá de pensar en la ilusión de la Copa del Rey, no hay que olvidar ni un momento que, aunque tengamos dos partidos menos, si palmamos ante el Almería el equipo se va a meter en el fango con lo que supone a estas alturas. Más allá de los nervios, mosqueos y malos rollos que surgirán en el entorno, con la juventud que tiene este grupo probablemente afecte de cara al compromiso del jueves y la temporada puede hacerse más larga y difícil de lo que nos gustaría. Y eso sin contar que al Valencia CF cuando se mete en la parte baja de la clasificación tiene que hacer el doble para conseguir la mitad. Casi como cuando caemos en una noche de fiesta y tenemos que hacer el doble para que se nos pase la mitad de la resaca. Hay que ganar, focalizar en el partido de hoy ante el Almería y pensar en el Athletic Club una vez pite el colegiado el final del duelo que esta noche se disputa en Mestalla. Sé que suena a tópico y a aguafiestas, pero es que nos podemos meter en un lío muy gordo si solo pensamos en lo del jueves. Porque la Copa es para divertirse y, a poder ser, triunfar en ella. Si te alimentas solo de la Copa puede que caigas y te acabes arrepintiendo de no haber hecho las cosas bien. Atrás quedan esos años en los que jugábamos en varias competiciones y rendíamos como el que más, de la misma forma que yo no soy capaz de salir apretando más de dos días seguidos sin que me pase factura. Ahora hay que cuidarse, y la mejor forma es comiendo bien en Liga para disfrutar luego de la Copa.