Mestalla pide auxilio a gritos

Miedo es poco. La temporada es un fracaso y lo malo es que puede ir a peor. El equipo ha tocado fondo, Gattuso no encuentra soluciones, a la plantilla no está preparada para soportar esta presión, Mestalla no aguanta más y la propiedad es incapaz de arreglar nada. Al revés. Lo único que puede hacer Meriton es empeorarlo todo. Ni supo confeccionar la plantilla en verano. Ni ha sabido reforzarla a tiempo en invierno.

El escenario no puede ser más preocupante. El equipo está a tres puntos del descenso a segunda división, está eliminado de la Copa del Rey y de la Supercopa y los tres próximos partidos se juegan fuera. Más que refuerzos, lo que hace falta ahora son decisiones acertadas. Y eso es algo que desgraciadamente se le da muy mal a Peter Lim. El Valencia pide auxilio a gritos.