Gattuso pierde crédito, a Peter Lim no le queda

Valladolid marcó un punto de inflexión. Para mal, claro. El Valencia presentó en Pucela su candidatura al descenso a segunda división. Así de claro. El equipo acaba la jornada a un punto del descenso. A uno. La posibilidad de perder la categoría ya no es un discurso de catastrofistas. Es la triste realidad de un club a la deriva y sin futuro mientras Peter Lim continúe el mando. No es cuestión de entrenadores. Ni de fichajes. El problema es una gestión negligente que, tarde o temprano, condenará al equipo a la Liga SmartBank. Si no es esta temporada será la siguiente. O la otra. Perder nivel competitivo es el destino de un club de fútbol abandonado a su suerte cuya propiedad no respeta el escudo y no cuida a sus entrenadores, a sus jugadores y, por supuesto, a sus aficionados. Gattuso pierde crédito cada partido que pasa. A Peter no le queda. Los equipos se construyen con inversión, con una estructura fuerte, con ambición, con ilusión, con todo eso que no tiene Lim.