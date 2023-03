No entiendo lo de Yunus

He de decir que yo creía mucho en Yunus Musah y sigo pensando que algún día la ‘romperá’, pero que le esté costando tanto es una cosa que no entiendo después de varios años desde su debut y habiendo jugado un gran Mundial. Le seguí en la Academia y me dejó prendada su capacidad para romper líneas de presión conduciendo y su facilidad para el regate. Con 16 años pasaba por encima de jugadores de Segunda ‘B’ y sus primeras apariciones hacían presagiar la llegada de un jugador explosivo y capaz de hacer buenos números de goles y asistencias, pero está siendo incapaz de ser lúcido y determinante en el último tercio. Se le hace de noche en la frontal del área y cuando le toca tomar una decisión clave para la finalización de la jugada. Y es una lástima porque creo que tiene el talento para aportar mucho más y también creo que es un jugador que trabaja mucho para lograrlo, pero a día de hoy solo se ha podido traducir de manera habitual en desgaste físico y compromiso táctico, pero todavía no en lo que se presupone que debería ser Yunus: un centrocampista ‘box to box’ versátil y moderno que marque diferencias por dominio atlético y pegada.