Pongo una vela por nuestros internacionales

Es un poco triste porque en otra época me parecería impensable, pero cuando salen los onces de las selecciones en las que juegan valencianistas y veo que no son titulares, una parte de mí siente alivio. El conjunto de Mestalla encara el mes decisivo en su lucha por la salvación y si ya va a ser un reto complicado con todos sanos, no me quiero ni imaginar si el parón dejase algún infortunio en forma de lesión. Mi miedo se multiplicó por dos cuando vi que Enes Ünal -estrella de un rival directo- pedía el cambio después de sentir un dolor muscular.

es que a causa del precario momento que vive el Valencia en Liga, por primera vez me parecen baladí factores como la revalorización de los futbolistas o la proyección y el prestigio que te pueda dar repartir internacionales por el mundo, ahora toda mi energía está en que el parón pase rápido y que los de Rubén Baraja sean capaces de revertir la situación y devolver la tranquilidad al valencianismo. Para ello se necesitará a todos al cien por cien. Queda una semana de compromisos internacionales y todavía no ha caído nadie, toquemos madera.