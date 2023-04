El día de la marmota, esta vez en Almería

Hace una semana, el Valencia afrontaba el partido contra el Rayo Vallecano con la etiqueta de ‘duelo más importante del curso’. No era para menos. En descenso y siendo el último en jugar, Mestalla tenía que cerrar los puntos y lamentablemente no lo hizo. El punto, eso sí, se hará bueno con tres en Almería en un partido que lo tiene todo. Y honestamente, lo único que espero es que los jugadores salgan con más intensidad que este pasado lunes.

Con tanto en juego, el Valencia no puede permitirse regalar ni cinco minutos. Y menos ante un rival como el conjunto de Rubi. Herido y en descenso pero entre los diez mejores equipos de LaLiga en su campo, lo que demuestra que no será un paseo en barca. No lo fue en casa contra los rojiblancos y no lo será ahora delante de su público. Pero ahora poco importa incluso el rival que tenga delante el equipo de Baraja. Solo vale ganar. Y si es con gol de Cavani para recuperar su mejor versión, todavía mejor.