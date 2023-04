Todo lo que pasa en el día a día del Valencia CF es tan caricaturesco que ya llego a preguntarme si no estaremos dentro de una desconcertante pesadilla. En un mismo día son capaces de matizar dos veces el motivo del viaje de Thierry a Lisboa, vender la enésima ‘burra’ de un estadio que continúa parado y permitir que salga a la luz una foto de Peter Lim a carcajada limpia con el equipo en descenso. Solo una de esas tres cosas sería un escándalo en cualquier otra parte, pero aquí suceden en ‘tirereta’ y mañana será otro día.

La sensación es de que aquí pasa de todo, pero como al mismo tiempo no hay ninguna consecuencia en realidad no pasa nada. Y para muestra un botón: el autor del Ferro-Oliva-Cutrone sigue siendo director deportivo dos años después y parece que hasta planificará la plantilla en Segunda División en caso de bajar a pesar de ser parte activa de semejante fracaso. Si todo esto es una broma, que se acabe porque no tiene gracia, y si es una pesadilla: que suene el despertador