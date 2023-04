Mejor que sea Solís

Nueve jornadas y 27 puntos son un auténtico mundo. Es margen suficiente para remontar la situación actual. El problema, sin embargo, no es estar a más de una victoria de los puestos de permanencia por el golaveraje perdido con el Almería. Tampoco los rivales, que van a seguir dejándose puntos en una carrera en la que los participantes no son precisamente los más rápidos. El problema es que la reacción no llega.

Que lo que se adelantó con Baraja y sus dos triunfos en casa se ha difuminado. Que viendo el parte de bajas y los datos objetivos de los últimos tiempos, el panorama es de tormenta perfecta. Ése es el problema, que la reacción no puede demorarse. Que hay que tirar para adelante con lo que hay. Y que la afición, que otra vez está respondiendo en masa, necesita algo más que un acto de fe al que agarrarse. El lema de prohibido rendirse es para todos. Y aunque habrá más partidos después del Elche, al Martínez Valero no se puede ir con otra mentalidad que no sea la de sumar de tres y coger aire. De todas las que se han jugado con el Pipo, huelga decir que esta es la jornada más importante, la que sin duda va a marcar la recta final. Ojalá que sea para bien. Asamblea Que el nivel del arbitraje y en especial el de la aplicación del VAR está en el subsuelo no lo discute nadie. Ni que el Valencia, más allá de Lim, está saliendo perjudicado con diferencia. Sin embargo, lo que tampoco se discute es que en Mestalla se ha llegado tarde y mal. Después de meses de silencio, Solís se pasó de frenada, demostrando de paso que el club sigue careciendo de un portavoz en condiciones para los temas deportivos. Bienvenido sea, al menos, que por fin se alzara la voz. Y mejor que lo sancionen a él que a Gayà. A partir de ahí, que los clubes están posicionándose a través de Tebas y el apestoso caso Negreira para hacerse cargo del sistema arbitral está fuera de toda duda. Habrá que confiar en que Layhoon, presente en la Asamblea Extraordinaria ayer, tomase nota y se quedase con la copla de lo que allí se está decidiendo. Como era de esperar, por cierto, Laporta dio las mismas explicaciones que en su rueda de prensa. Ninguna.