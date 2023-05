Un Lato siempre suma en cualquier plantilla

La lesión de Lato en el duelo contra el Espanyol no le permitió dibujar un final acorde a lo que merece con la camiseta del Valencia. Bajo mi punto de vista, eso sí, el club todavía tiene en su mano impedir que se marche de esta manera. No concibo que un futbolista como Lato no tenga espacio en la plantilla del Valencia 2023/24, más aún siendo un equipo bajo mínimos de la mano de Meriton. Porque este año siempre que se le ha necesitado ha respondido. Como titular en momentos puntuales, como suplente que suma y como jugador parche en cualquier posición. El mejor ejemplo de que Lato suma es preguntar a cualquier aficionado, o al menos la mayoría, que haría con el lateral izquierdo. La respuesta es en casi el 100 por 100 de los casos es que se merece continuar y formar parte del equipo del próximo curso. Y honestamente yo también lo creo, porque darle un nuevo contrato sería por su nivel independientemente incluso de ser canterano.