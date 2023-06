Levante, ahora es la hora

Cuatro partidos, 360 minutos por delante. Ese el camino que separa al Levante del gran objetivo de la temporada, ese por el que sus aficionados han hecho tantos y tantos kilómetros esta campaña, ese por el que se han organizado quedadas y recibimiento en modo Primera División, ese por el que el club y el equipo están en deuda desde el duro golpe que supuso el descenso del curso pasado. Perdida la opción del camino más recto y corto, ahora toca enfilar una carretera con más curvas y socavones, pero es lo que al final se ha ganado en el campo. Si de algo no podemos quejarnos, aunque sí lamentar, es de la ingente cantidad de oportunidades que nos ha dejado esa liga. La sensación que queda tras ver con envidia la fiesta en Granada y Las Palmas, es que el Levante ya podría ser hoy equipo de la máxima categoría porque no es peor que andaluces y canarios. Un simple y mísero punto, o unos goles de menos han impedido el poder festejar el retorno entre los grandes y por supuesto, el dormir tranquilo en cuanto a la viabilidad del proyecto.

Todo esto ya es inamovible, y ahora emerge un Playoff en el que tres equipos caerán a la lava y solo uno alcanzará el oasis de la gloria. Con matices, estas eliminatorias nos transportan a aquellas terribles promociones de ascenso a la Segunda División. Las Palmas, Salamanca, Bermeo, Barakaldo, Écija, Castilla, Racing de Ferrol o Córdoba eran algunos de los ‘destinos’ de aquellas calurosas jornadas de junio. Con el impulso de la última, donde con Pepe Balaguer, se consiguió el ascenso en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Levante se empareja con el Albacete, rival crecido desde la sexta plaza y que en una línea ascendente se presenta como extremadamente peligroso y con una confianza desbordada.

Pese a ello el Levante es el gran favorito. Aunque Álvaro Cervera, dijera que no ve ningún candidato claro tras la derrota del Oviedo en el Ciutat, es irrefutable que el cuadro granota es el principal candidato a ser el tercer conjunto que logre volver a Primera. Por un lado, ha sido el mejor clasificado de los cuatro contendientes, por otro, no ha caído con ninguno de ellos en la temporada, y con un añadido más, presenta un plantel que además va a tener reincorporaciones de nivel. El rodaje de Brugué en los últimos choques y las vueltas de Vezo o Cárdenas son para tenerlas en cuenta. El portugués debe aportar aplomo y serenidad a una demarcación mirada con excesivo recelo y desconfianza en algunos momentos, mientras que Cárdenas da un plus de competencia a una portería en la que Femenías se ha ganado poco a poco el respeto con unas actuaciones más que solventes. En el haber del arquero catalán está su buen recuerdo en la promoción con el filial y aquella gran tanda de penaltis frente al Ibiza.

El sistema de competición ha dado un valor extra a la tercera plaza lograda, así como al gol in extremis de Wesley ante el Oviedo. Cuatro empates valdrían para subir. Sería la forma más rácana pero a la que no hay que desdeñar por si acaso. Honor a los que mañana van a estar en Albacete, honor a los que intentaron estar pero no tuvieron suerte, honor a los que arroparán desde casa. Como decía el viejo lema, un futuro por conquistar.