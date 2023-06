Ojalá poder pensar que va a servir de precedente

Esta pesadilla de temporada llega a su fin esta noche. Y por el bien de todos los valencianistas espero que sea con el final más feliz posible. Lo lógico es que el Valencia se vaya del Benito Villamarín con el alivio de haber logrado la permanencia, pero el fútbol a veces no entiende de lógicas y hasta que no sea oficial no hay motivos para celebrar.

Y no los hay porque, aunque se consiga la salvación, la temporada es pésima en todos los sentidos. Y lo peor es que, aunque quiero pensar lo contrario, creo que no va a servir de precedente para que algo cambie en el València. Ojalá pensar que, de ahora en adelante, Meriton va a invertir de verdad en fichajes de calidad, que va a blindar a las perlas de la cantera y que va a ponerse las pilas con el nuevo estadio. Ojalá pensar que va a hacerse un esfuerzo para que los cedidos que han funcionado se queden. Y ojalá que sea en Primera. Ojalá... Pero es complicado confiar. Estos años nos han enseñado a que es mejor no hacerlo. Así el golpe luego duele menos.