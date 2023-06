Revancha y redención

Muy pocas veces, en la historia del fútbol, una acción desafortunada concentró tantísima crueldad en un mismo partido. El Levante, ni en el pasado, ni en el presente, tuvo un camino sencillo, pero nunca, en sus 113 años de vida, sufrió un revés de una envergadura similar a la del pasado sábado. Pese a ello, si de algo presume la entidad granota, más allá de que la herida siga abierta, es de haberse hecho fuerte y, a su vez, reaccionado con entereza ante los múltiples golpes que ha padecido a lo largo de su existencia.

Después de años de bonanza, una temporada más en la categoría de plata es un drama. No cabe duda. Sin embargo, el Levante debe huir de escenario depresivos y, sobre todo, ver el próximo curso como una segunda oportunidad. Como una reválida y una redención. Y, sobre todo, como una revancha personal con la que eliminar, de golpe y porrazo, el fatífico desenlace ante el Alavés. No obstante, el club tiene que mentalizarse y apretar los dientes. Ser valiente y actuar con cabeza. Sin miedo y sin perder la identidad. El márgen de error será mínimo. No en vano, el sueño dará sentido al desafío: la ilusión de resugir y volver a Primera.