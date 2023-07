La clásica incertidumbre de la reinversión en el mercado

El cuerpo técnico ya está completo. El Valencia ha puesto el punto y final a los deberes el primer día del mes de julio rodeando a Baraja de los profesionales que le acompañarán durante la temporada 2023/24. Ahora es turno para hacer los deberes en la confección de la plantilla, una tarea que sin duda será mucho más compleja.

Como viene siendo habitual, los fichajes están supeditados a la operación salida. Este verano parece haber emergido una buena oportunidad para ingresar una importante cantidad de dinero. Ocurrirá siempre y cuando las negociaciones con el Milan por Yunus lleguen a buen puerto. De todas formas, que el norteamericano deje una cifra cercana a los 20 millones en las arcas no es indicativo de que se hará una reinversión efectiva. Hace un año, con las salidas de Soler y Guedes, no se hizo. Siempre es mejor recibir semejante espaldarazo financiero a no recibirlo, pero las dudas que genera Meriton con dinero en las manos es motivo de insomnio.