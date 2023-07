Pues yo preferiría verlos vestidos de blanquinegro

Mientras no cristalizan las ventas necesarias para reforzar la plantilla, los ingresos del Valencia están llegando por variables estipuladas en salidas anteriores. Porcentajes de los traspasos de Kang In Lee, Fran Navarro o Geoffrey Kondogbia. Llámame loco, pero a mí estas migajas no solamente me alimentan poco, sino que me recuerda a los futbolistas que el Valencia tuvo, podría tener y no tiene. Ejemplos, los tres, de la desastrosa gestión que nos ha llevado hasta aquí.

El surcoreano, mayor talento producido en Paterna en la última década, se fue gratis y rascando solo derechos de formación que te tocan por ley. El delantero de Pinedo, sin haber tenido ni una oportunidad en el primer equipo. Y el centroafricano, vendido con el mercado cerrado por un valor alejado de la cláusula. Si alguien se quiere dar golpes en el pecho por sacar unos cuatro millones por ellos este verano que se los dé, pero yo preferiría verlos vestidos de blanquinegro.