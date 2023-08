A contrarreloj para no perder la costumbre

Ocho días para el estreno liguero. Ni uno más ni uno menos. Prácticamente una semana para que el nuevo Valencia eche a rodar de manera oficial y la plantilla de Rubén Baraja no es que esté incompleta, es que está a años luz de lo que exige la Primera División española.

Las marchas de los cedidos, algunos muy importantes como Lino o Kluivert, y las salidas de Lato, Cavani y Yunus solo se han suplido con Pepelu. Demasiados los que salen en comparación con los que entran.

Lo que ya está claro es que el Valencia no llegará a la primera jornada con la plantilla que el Pipo hubiese deseado. Por ejemplo, los delanteros con ficha del primer equipo se pueden contar con los dedos de una mano: Hugo Duro, Castillejo y Marcos André. Y los dos últimos están más fuera que dentro. Veremos qué factura pasa iniciar la competición con una plantilla que no da el nivel y, sobre todo, espero que no echemos en falta puntos en mayo.