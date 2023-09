Gayà se merece esta vía de escape con 'La Roja'

Pocos futbolistas merecen tanto éxito deportivo como José Luis Gayà. El de Pedreguer es un ‘One Club Man’ de los que ya no quedan y en su caso tiene más mérito aún. Primero porque pasar los días en el actual Valencia no es fácil, y segundo porque su nivel exige un equipo de competición europea y no un candidato al descenso.

La convocatoria de España es una recompensa más que merecida a su trabajo y sacrificio. No solo en Mestalla, también con la Selección. Gayà debe aprovechar para ‘desconectar’ mínimamente del ecosistema Valencia, al menos todo lo que su valencianismo le permita. También para demostrar todo el nivel que en el actual Valencia es más complicado ofrecer por circustancias más que obvias. En cualquier caso, si De La Fuente es listo no volverá a prescindir de Gayà como ya hizo en la convocatoria de la fase final de la Nations League. El capitán, por nivel y compromiso, debe ser siempre un fijo.