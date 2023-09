¿Dónde están los "trofeos" de Kiat Lim?

Dijo Layhoon en la última Junta de Accionistas que la presencia de Kiat Lim en València en diciembre era «una muestra del compromiso de Peter Lim». Que alguien le recuerde a la presidenta que el hijo de máximo accionista no pisa la ciudad hace casi un año. Y eso que, entre medias, el equipo casi desciende a segunda división. A estas alturas de la película, mejor que no vuelva.

Ya nadie se los cree. «Queremos tener éxito, trofeos y jugar en Europa», se atrevió a decir Kiat hace nueve meses mientras Layhoon lo paseaba por toda la ciudad con honores de heredero. Mejor que se eviten otro ‘show’. Ya no colaría. El valencianismo no se merece más lavados de imagen ni más campañas de maquillaje. Ni más falsos ‘resets’. Meriton ya no engaña a nadie. El Valencia no les importa. Lim ni siquiera lo disimula ya.

Su comportamiento en los últimos mercados de fichajes ha condenado al equipo a luchar por la permanencia, como reconoció la presidenta públicamente. Les preocupa más Cristiano y el resto de sus empresas que lo que pase en València. Este club les da igual. Cada día que pasa queda más demostrado.