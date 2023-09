Es triste pero no hay equipo para más

Baraja miraba al banquillo y no había demasiadas soluciones. Y el problema no es acabar con centrales en el lateral porque se lesionan los dos laterales izquierdos y los dos diestros. Eso es una anécdota, pero no lo es lo de no tener recambios en el centro del campo, lo de exprimir a Fran Pérez hasta el punto de tener que jugar en una semana en la que no podía más con su cuerpo por culpa de un virus estomacal. Porque Meriton jugó a la ruleta rusa y acabó perjudicando, un año más, la confección de plantilla de una institución como la del Valencia. Mientras, Corona y compañía terminan contentos y aseguran que no se podía hacer mucho más y que le han dado todas las herramientas posibles a Baraja. El mismo que está sosteniendo al equipo y que ha logrado diez puntos hasta la fecha. No son demasiados, pero sí más de los que se podía esperar visto lo visto. En cualquier caso, si algo tiene este equipo es lucha y entrega y con eso se ganaran muchos partidos. O como mínimo se competirán. Como el de ayer ante una Real con uno más durante mucho tiempo y que acabó sufriendo.