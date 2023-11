La alcaldesa no se fía y muy bien que hace

El Valencia CF organizó el pasado lunes un café informativo con medios de comunicación sobre las cuentas anuales. Un café al que no es nuevo que SUPER no fuese invitado, descortesía que lamentamos de cara a nuestros lectores porque la labor de un diario como el nuestro es ofrecer cuántos más puntos de vista mejor, incluidos aquellos que como se demuestra en la selección de las opiniones no necesariamente coinciden con el nuestro. Nos habría gustado también estar allí para que la jefa Layhoon o alguien en su nombre hubiese puesto alguna coma a las informaciones sobre su situación en nuestra ciudad, algo con lo que se ha enfadado, pero sobre lo que no ha dicho nada, tal vez porque siempre es más fácil arrinconar que reconocer la verdad. Gajes del oficio. Nosotros a nuestro camino, que no es otro que llevar la bandera del deporte valenciano, de sus clubes, de sus deportistas y de sus aficionados. Un camino que pasa por contar lo bueno, lo malo y lo regular.

Y lo último que hay que contar, porque ocurrió este miércoles, es que la alcaldesa ha vuelto a desmontar a Meriton con un mensaje que es el que toca. Declaraciones que son las que se esperan de la máxima autoridad municipal. Bien ahí por María José Catalá, que acierta al tender la mano por el bien de la ciudad, pero sin por ello fiarse de quien vuelve a mentir al hablar de un convenio por el estadio cerrado a finales de año. Nada de nada. La única postura posible es marcar la línea y hacerlo así, sin titubeos. En las cuentas no hay ni un miserable gesto ni hecho, únicamente palabras. Es más, solo se habla de la «intención» de acabar las obras, de la «incertidumbre» y de la necesidad de asear los balances para obtener financiación externa. No hay ninguna respuesta oficial. Y que conste que el convenio es para el club y los vecinos, sobre todo los de Benicalap. Lim puede meter las máquinas hoy y es falso, aunque lo diga Tebas, que haya que contentarlo para que se vaya.