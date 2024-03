Directamente al postre

El Valencia acabó haciendo lo que debía para ganar pero el problema estuvo en que solo fue netamente superior en la segunda parte y que al final hasta tuvo que aparecer el de siempre para evitar un mal mayor que el del empate. Mamardashvili amarró un punto que se queda bastante corto en clave Europa pero que todavía se puede hacer bueno con el aplazado contra el Granada. Es lo que tiene contar con un portero que, sin desmerecer al entramado defensivo y mucho menos al imperial Mosquera, tuvo que ver prácticamente todo con la enésima puerta a cero de la temporada.

Los puntos que por un lado se escapan bien porque Hugo Duro no las puede meter todas o porque Peter Federico no se sabe todavía qué hizo con el rechace de Pepelu, por el otro se terminan recuperando por las buenas manos que sostienen al equipo. Lástima que los partidos de los postres que decía Baraja vayan a ser los últimos de un guardameta al que no se va a traspasar en su ‘prime’ pero sí por un buen pellizco. Sin embargo, que esa decisión esté en manos del otro de siempre, del que todo lo decide, resulta descorazonador.

Es también lo que tiene que el director deportivo sea el señor Lim, ese con el que resulta al parecer del todo normal que la opinión del Corona de turno que esté aquí no llegue (sin acritud) ni a decorativa. Una más y van mil que tampoco es que sorprenda pero que explica porqué el equipo va a llegar a los mencionados postres sin haberse comido antes un primer y segundo plato en condiciones. Y eso que el Pipo le sigue sacando el máximo provecho a los contados ingredientes de los que dispone para cocinar un buen menú. Léase, pese a sus problemas físicos, Yaremchuk, del que está sacando petróleo. O Pepelu, que es el mejor hasta cuando parece que el MVP es otro. No hay adversidad ante la que no haya respuesta, desde Gabriel a Diakhaby pasando por la última lesión de Gaya. Se consiga o no, el Valencia será de los últimos en levantarse de la mesa. Y eso tiene muchísimo mérito.

