Miguel Ángel Corona: "No sé por qué no estuvo Peter Lim en la reunión de Singapur"

Miguel Ángel Corona atendió a los micrófonos de DAZN y de LaLiga antes del partido que enfrenta al Valencia CF contra el Mallorca. Algunas de las preguntas giraron en torno a la reunión que esta semana ha mantenido con Kiat Lim en Singapur junto a Javier Solís e Inma Ibañez. "La reunión ha sido de índole financiera y como sabéis tenemos el tema del Nuevo Mestalla y ha sido una reunión periódica para estar más conectados y pensar estratégicamente en el futuro del club", explicó el director deportivo del club.

A dicho encuentro, sin embargo, no asistió Peter Lim, máximo accionista del club. "No te sé decir por qué no estuvo Peter Lim. Muchas veces reclamáis que de alguna manera sea autónomo el club y otras veces reclamáis que esté. Hay que darle normalidad y se produjo la reunión con parte del consejo, con Kiat y hay que darle naturalidad".

Optimista con la temporada

También tuvo tiempo para analizar la situación deportiva del equipo esta temporada: "Somos optimistas, teníamos fe en los chicos, pero sí es verdad que pedimos prudencia a principio de temporada. La verdad es que estamos en una posición ilusionante, con un partido muy bonito que nos puede dar una posición y puntuación muy ilusionante".

"Hay una plantilla muy estable, con muchos jugadores con contrato mínimo hasta 2026, 2027 incluso 28, puede dar incluso más, individualmente también. Hay muchos jugadores que no están en su techo y eso es una gran noticia"

Aprovechó, además, para feliitar al Mallorca por su gran temporada especialmente en Copa del Rey, título que se disputará con el Athletic el próximo fin de semana en la gran final: "Felicitar al Mallorca por la Copa del Rey que están haciendo. No somos nadie para valorar su alineación pero nos parece un equipo competitivo".

Sobre su equipo, agradeció los elogios y destacó la figura de hombres clave como Mamardashvili: "Los elogios nos agradan siempre y cuando sepan gestionarlo. Siguen compitiendo cada día mejor y eso nos enorgullece. No es deportivo quedarse con uno, porque cuando sobresalen todos es porque a nivel colectivo funcionan. Mamardashvili ha conseguido un hito histórico con su país siendo protagonista en el partido y por supuesto felicitarlo. Nos enorgullece, otro jugador que metemos en la Eurocopa. Es un chico extraordinario".