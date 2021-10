En el Campionat Autonòmic de Raspall Parelles femení - Trofeu Diputació de Valencia, arriba l’última jornada de la fase regular en Primera i Segona categoria. Es decidiran els equips semifinalistes. En Tercera, Quarta A, Quarta B i Quarta C comencen ja les semifinals.

En Primera, el Turismo Rural Bicorp suma ja 15 punts al seu caseller i està matemàticament classificat com a primer del grup A per a jugar semifinals. Per darrere figuren l'Estudi Martí Borbotó A, amb 8 punts, i l'Alcàntera-Càrcer, amb 7 punts, que es jugaran la segona plaça del grup en l’última jornada.

De fet, en aquesta última jornada Borbotó A rep a Bicorp (dissabte, 17:00h), mentre que Alcàntera-Càrcer visita a Beniparrell B (diumenge, 17:30h).

Respecte al grup B són el segon equip del club de Borbotó i l'Ajuntament de Beniparrell els que empaten en la primera posició amb 12 punts cadascú, tot i que la diferència de jocs entre ells li dona el liderat a les jugadores de la pedania de Valencia. Els resultats de l’última jornada decidiran les posicions finals.

Així, en aquest grup B, Beniparrell A se la juga en la canxa de Meliana (dissabte, 18:00h), que és el cuer, mentre que el mateix passa amb Borbotó B, que visita l’Alqueria d’Asnar.

Classificació en Primera

Grup A:

1. Bicorp E 15 pts

2. Borbotó A 8 pts

3. Alcàntera Càrcer C 7 pts

4. Beniparrell B 0 pts

Grup B:

1. Borbotó B 12 pts

2. Beniparrell A 12 pts

3. Alqueria d’Asnar A 6 pts

4. Meliana A 0 pts

Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B i Quarta C

La Divisió de Plata compta amb l'Alqueria de la Comtessa i el Tavernes Blanques A al capdavant dels seus grups, seguits per l'Alqueria d'Asnar C i l'Ecomuseu Bicorp F, respectivament. El cap de setmana juguen Beniparrell C contra Alqueria de la Comtessa, Alcàntera Càrcer D contra Alqueria d’Asnar C, CPV Xúquer A contra Estudi Martí Borbotó C, i Ecomuseo Bicorp F contra Tavernes A.

Pel que fa a la Tercera Categoria ja es coneixen els emparellaments de semifinals, que comencen aquest cap de setmana. Per un costat l'Ajuntament de Beniparrell D s'enfrontarà amb l'Estudi Martí Borbotó D, sent Rafelbunyol A i Alqueria d'Asnar B els protagonistes de l'altra.

En Quarta A també arriben les semifinals. Els equips que es mesuraran pel títol seran el Guerrer de Moixent C, Xuquer B, Justo Ballester Meliana E i Meliana D.

El Sella A, Alzira J, Meliana G i Montserrat C seran els que s'enfronten per la copa de campiones en Quarta B, que celebra també les semifinals aquest cap de setmana.

Per últim, en Quarta C també hi haurà semifinals amb les formacions de Guerrer de Moixent D, El Genovés F, Disid Alfara E i D.